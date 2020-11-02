Українська співачка Санта Дімопулос знову зійшлася в батлі зі своєю вічною суперницею на "Танцях з зірками" Надією Мейхер

Як передає Politeka.net, протистояння дівчат відбулося наприкінці десятого прямого ефіру шоу. Дівчата танцювали два танці: ча-ча-ча і джайв. Їхні виступи проходили одночасно.

Незважаючи на те, що судді поставили красуням однакові оцінки, думка глядачів істотно відрізнялася. У коментарях під відео батла відписалися десятки шанувальників, які заявили, що батл виграла Санта.

"Ну як можна їх порівнювати..небо і земля..Ну важко Надя танцює, важко)))..Тягнуть вже її за вуха..Оцінки більше, ніж у Санточки(богині паркету)..Аж смішно»,

"Без сумніву Санта була яскравішою в цьому батлі! Це був як ще один танець цієї пари, а Надя... ну таке»,

"Я в шоці, за що Мейхер за ча-ча-ча 40 балів... Це був батл, і неозброєним оком було видно, що Санта на 200% краще станцювала!»,

"Ось це круто було! Обидві хороші, але Мейхер поступається Санті! Санта танцює так, що просто рот відкривається!))) Захват повний!»,

"Постійно ловив себе на думці що дивлюся на Санту, на Надю тільки коли спеціально переводив погляд. Це для мене знак, що пара, на яку хочеться дивитися як мінімум повинна отримати більш високі бали», - пишуть користувачі Мережі.

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