Це просто неймовірно

Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вразила витівкою, вбравшись у весільну сукню

Кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.

«Божеволію за тобою", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Джей Ло позує у весільній сукні, виконуючи запальну пісню.

"Пози зводять з розуму, Джей Ло", "ідеальний наряд на свято", "чертовски хороша" «" ти бездоганно виглядаєш», «Джей Ло, чудова», "неймовірна, виглядаєш на мільйон", - пишуть її шанувальники.

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Дженніфер постала в бежевому светрі в чорну смужку, який заправила в довгу спідницю-дзвіночок такого ж відтінку, тільки з квітковим візерунком і трохи прим'яту. Тонку талію Лопес підкреслила чорним ремінцем. На голові у зірки красувався кашкет з піднятою вгору вуаллю. В руках красуня тримала стильну сумочку квадратної форми і білу чашку з великою першою літерою свого імені.

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