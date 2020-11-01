Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вразила витівкою, вбравшись у весільну сукню
Кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.
«Божеволію за тобою", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на кадрах Джей Ло позує у весільній сукні, виконуючи запальну пісню.
"Пози зводять з розуму, Джей Ло", "ідеальний наряд на свято", "чертовски хороша" «" ти бездоганно виглядаєш», «Джей Ло, чудова», "неймовірна, виглядаєш на мільйон", - пишуть її шанувальники.
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Дженніфер постала в бежевому светрі в чорну смужку, який заправила в довгу спідницю-дзвіночок такого ж відтінку, тільки з квітковим візерунком і трохи прим'яту. Тонку талію Лопес підкреслила чорним ремінцем. На голові у зірки красувався кашкет з піднятою вгору вуаллю. В руках красуня тримала стильну сумочку квадратної форми і білу чашку з великою першою літерою свого імені.
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