Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, вразила красою в яскравому вбранні
Знімки були опубліковані на сторінці красуні в Instagram, передає Politeka.
Так, на фотографіях знаменитість позує в яскравій сорочці в квіточки і рожеві оверсайз штани. При цьому Узерлі демонструє впевнений і холодний погляд. Лише на деяких знімках можна помітити якусь зацікавленість.
"Чистий кайф», «краща», «обожнюю тебе просто неймовірно», «ти просто розкішно виглядаєш", " моя дорога. Обожнюю тебе", "ти настільки красива», «крута», "найкраще, що я бачив сьогодні", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників новою фотосесією
Жінка була одягнена в теплий зелений светр, який ідеально гармоніював з її зеленими очима. У себе в сторіс красуня опублікувала колаж зі своїх портретів.
Варто відзначити, що раніше Мер'єм поділилася новими фото в стрічці. Вони зібрали безліч лайків і добрих відгуків.
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