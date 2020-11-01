Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, вразила красою в яскравому вбранні

Знімки були опубліковані на сторінці красуні в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографіях знаменитість позує в яскравій сорочці в квіточки і рожеві оверсайз штани. При цьому Узерлі демонструє впевнений і холодний погляд. Лише на деяких знімках можна помітити якусь зацікавленість.

"Чистий кайф», «краща», «обожнюю тебе просто неймовірно», «ти просто розкішно виглядаєш", " моя дорога. Обожнюю тебе", "ти настільки красива», «крута», "найкраще, що я бачив сьогодні", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників новою фотосесією

Жінка була одягнена в теплий зелений светр, який ідеально гармоніював з її зеленими очима. У себе в сторіс красуня опублікувала колаж зі своїх портретів.

Варто відзначити, що раніше Мер'єм поділилася новими фото в стрічці. Вони зібрали безліч лайків і добрих відгуків.

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