Модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, до непристойності задерши купальник

Знімки знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Туманне Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

На кадрах Олівейра позує біля моря, демонструючи бездоганну фігуру в крихітному купальнику. Його красуня вирішила задерти до непристойності, показавши ідеальні форми ззаду.

"Ангел", "Моя улюблена половина», «вогонь форми», «це просто шалена Краса», "о боже, до чого ти хороша", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася бездоганним тілом, влаштувавши фотосесію в гольфі й джинсах

Так, знаменитість елегантно сіла в кадр, використавши для образу лише гольф і джинси. Дівчина була навіть без взуття. А через те, що фотосесія була зроблена чорно-білою, в кадрі було не помітно її макіяжу.

Проте, це модель вирішила обіграти ідеальними позами. Спершу вона сидить на підлозі, а тут – вже стоїть із задертими руками.

Не менш ефектним виглядає кадр, де Олівейра сперлася руками назад, елегантно примостившись на землі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.