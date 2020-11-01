Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася бездоганною красою, відчинивши наряд на камеру

Кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.

Так, на кадрах Романова позує перед концертом поруч зі своїми подругами. Вони всі демонстративно тримають закритими курточки. У якийсь момент красуні їх відкривають до межі, демонструючи витончені вигини.

Звернемо увагу, що вбрання Романової з подругами й без того були досить пікантними. Замість штанів на дівчатах облягаючі шорти й прозорі черевики.

Попри це, шанувальники Романова були позбавлені можливості що-небудь сказати. Кадри були розміщені в Stories.





До цього повідомлялося, що співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі в " ВІА Гра», підкорила спокусливим образом на пляжі

Красуня опублікувала серію фото, на яких постала в дуже гарячому образі. Дівчина зробила селфі. Судячи з усього, вона в цей момент була на пляжі. На Міші був надітий червоний купальник, який обтягнув її апетитні «кульки».

Образ красуня доповнила неймовірно спокусливими пустотливими кісками й солом'яним капелюхом. Вона позувала для фото в різних позах.

"Схід Сонця", - підписала знімок співачка.

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