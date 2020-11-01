Переможець кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні ватрушки
Кадри були оприлюднені в Instagram знаменитості, розповідає Politeka.
«Ватрушка. Як їх не крути - вони звичайні. Ну, тупо булка з сиром. Немає нічого такого , щоб-бац - і схопило тебе за душу. Я дивився на ці ватрушки. Ходив навколо них. Думав, гадав. Спочатку зробив простецьке, але ідеальне тісто. Потім погрався з начинкою і додав до кисломолочного сиру дорблю. Вийшло те ж саме. Начебто знайомий смак, теплий такий, домашній, але є в ньому та деталька, що зносить дах. Ти їси і забуваєшся. Просто спробуйте", - йдеться в повідомленні.
На 6-8 порцій знадобиться:
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- 500 г борошна
- 1 пакетик сухих дріжджів
- 1 щіпка солі
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- 1-2 ст. л. цукру
- 250 мл молока
Для начинки ватрушки необхідно буде:
- 300 г сиру
- 50 г родзинок
- 1 яйце( + 1 яйце для змазування)
- 50 г сиру дорблю
- 2 ст. л. цукру
Як готувати:
Для тіста змішайте в мисці 500 г борошна, 1 пакетик сухих дріжджів, 2-3 ст.л. соняшникової олії, 1-2 ст. л. цукру, 250 мл молока і дрібку солі. Добре вимішайте тісто і дайте йому піднятися протягом 50 хвилин при кімнатній температурі.
Для начинки змішайте 300 г сиру, 2 ст.л. цукру, 1 яйце, 50 г сиру дорблю і 50 г родзинок. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Тісто розділіть на рівні частини невеликого розміру, розкачайте їх в круглу форму або сформуйте кружечки діаметром приблизно 12 см руками. Залиште тісто ще хвилин на 15.
Викладіть в центр кожного кола начинку і зробіть невеликі бортики. Змастіть бортики збитим яйцем, викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в духовку на 25-30 хвилин. Краї повинні досить підрум'янитися. Ватрушки з сиром і дорблю готові!
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