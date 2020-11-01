Популярна українська співачка Мішель Андраде вразила розкішною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом

Кадри були опубліковані в TikTok знаменитості, передає Politeka.

"Хелловін 2020» - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на кадрах Андраде позує в сукні з вирізом і декольте. У якийсь момент знаменитість вирішила елегантно всістися і розставити ноги перед камерою.

"Боже, Тобі так йде ця зачіска. А помада яка " « " найкрасивіша на Хелловін 😈 🔥 🔥 🔥 🔥 😈 Мішель ти супер💖", " цемкі-бомки», «уаяяяя яка», «Мішелька як тебе обійняти через екран?: D", " просто краш», - пишуть її шанувальники.

Як до цього розповідалося, українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі

На опублікованих кадрах Андраде позує в тісному топі, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі. Крім цього, доповнити образ знаменитість вирішила ефектним макіяжем. На це звернули увагу її шанувальники.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному топі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".