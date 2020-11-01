Найближчим часом в Україні частина пенсіонер може залишитися без виплат, оскільки будуть змінені правила призначення допомоги

Про це йдеться в матеріалі «Обозреватель».

Так, з наступного року всі українці, яким виповнилося 60 років, можуть претендувати на пенсію. Однак лише ті, у кого будуть 18 років страхового стажу. В іншому випадку, вони будуть змушені працювати до 65 років.

Уточнюється, що такі вимоги передбачені законом «про загальнообов'язкове пенсійне страхування». З кожним роком мінімальний розмір стажу зростатиме.

Хто зможе вийти на пенсію в 65 років:

2021 рік - 18 років стажу;

2022 рік - 19 років стажу;

2023 рік - 20 років стажу;

2024 - 21 рік стажу;

2025 - 22 роки стажу;

2026 - 23 роки стажу;

2027 - 24 роки стажу;

2028 – 25 років стажу.

Водночас для того, щоб у 2021-му вийти на пенсію, необхідно буде мати 28 років страхового стажу. У 63 роки зможуть вийти на відпочинок ті українці, у яких є 18-28 років стажу. У 65 років - від 15 до 18 років стажу.

До цього повідомлялося, що з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 гривень. При цьому українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 гривень.

Нагадавши, працювати українцям доведеться ще більше.

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