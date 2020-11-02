Курс валют в Україні 2 листопада змусить понервувати учасників міжбанку, долар і євро розійдуться в амбіціях

Про це розповідає Politeka.

Так, курс 2 листопада буде таким:

100 доларів – 2845,07 грн;

100 євро - 3324,75 грн.

Звернемо увагу, що російський рубль продовжить своє устремління на дно. Десять з них обійдуться сьогодні в 3,5783 гривні.

Як повідомлялося раніше, бізнесмени України розповіли про те, якого курсу долара варто чекати у 2021 році. Підприємці повідомили, що вони закладають у свої розрахунки курс у 29 грн.

Зокрема, такий показник вказаний і в дослідженні Європейської асоціації бізнесу-Global Outlook. За словами експерта асоціації, консолідовані дані були отримані з різних джерел, виглядають вони досить реалістично.

Також важливо і те, що такі показники з боку бізнесу збігаються з урядовим прогнозом девальвації національної валюти.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наступного року курс долара в середньому розрахований на 29,1 гривні. За його словами, курс долара буде стабільним.

Такий курс дозволить митниці та податковій зібрати 1,071 трильйона грн доходів. При цьому витрати уряду заклали на рівні 1,33 трильйона гривень.

Нагадавши, курси долара і євро вирішили добити українців, новий прогноз НБУ

Як повідомляла Politeka, долар різко пішов у відрив, НБУ добив українців новим курсом валют

Також Politeka писала, що долар спіткнеться, гривня готує підступний удар: що буде з курсом валют.