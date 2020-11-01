43-річна українська співачка Ані Лорак не перестає дивувати експериментами над своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала підготовку до виступу.

На кадрах Кароліна в чорному халатику сидить в гримерці, оточена стилістами й перукарями, які чаклують над її образом.

Співачка крупним планом показала обличчя: неможливо не помітити розмір її ще ненафарбованих губ - на пів-обличчя. Зірка, мабуть, вирішила слідувати моді, трансформувавши цю частину тіла у "вареники". Для більшого ефекту, Лорак склала їх, як для поцілунку. Вона навіть додала відповідну "наліпку".

Також в очі кидається апетитне декольте артистки: смужка бюста нікого не залишить байдужим.

Відзначимо, зовнішність Кароліни ось уже років п'ять - один з найголовніших об'єктів для пліток! Що тільки їй не приписували: і пластику губ, і ринопластику, і маммопластику, і нитковий ліфтинг, і видалення мішків Біша і навіть видалення ребер. Артистка неодноразово виступала зі спростуваннями будь-якого хірургічного втручання, заявляючи, що все, що у неї є – від природи, ну і плюс грамотний догляд і здоровий спосіб життя.

Раніше ми писали, що Лорак показала в мережі свого нового фаворита. Співачка зробила репост своєї пісні, яку переспівав учасник дитячого реаліті-шоу "Хто ти?" Гарік Зебелян. Хлопець опублікував у себе в соцмережах кавер на пісню артистки «Страждаємо і любимо».

Лорак зробила репост, підписавши його "неймовірний талант". Судячи з усього, хлопець зачепив зірку.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".