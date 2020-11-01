Актриса Ліза Василенко підсолодила шанувальникам життя новими фото
Як передає Politeka.net, 22-річна зірка серіалу "Школа" опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, солодкість яких зашкалює.
Так, Ліза з бантами з волосся на голові підкорила образом феї. Зірка позувала в ліловій сукні з прозорої тканини, з пишною спідницею і рюшами. Безумовно, увагу армії шанувальників привернуло ніжне декольте. В руках дівчина тримала великий салатник з зефіром в тон наряду.
На одному з кадрів, вона опустила руки вниз, мабуть, ледве утримуючи таку солодку тяжкість. На іншому знімку дівчина млосно задерла голову, закривши очі від насолоди.
Користувачі кинулися коментувати побачене, розщедрившись на компліменти:
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"Нереальна😍"
"Це прекрасно😍"
"Господи яка!!💔"
"ааааа яка цукеркааа🤤"
"Солодка дівчинка❤️"
"Фото бомба чесно кажучи)"
"Яка зефірка😍"
"Пофарбувалася? Дуже красиво, личить тобі"
Раніше ми повідомляли, Василенко викликала фурор кадрами з диким звіром. Актриса була одягнена в чорний строгий костюм. Її волосся було зачесане назад. Дівчина підспівувала в такт популярній пісні, після чого розвернулася, і в кадр потрапив вовк. Дівчина з рук годувала звірюгу і, здається, зовсім не була перелякана.
"Справжній ауф!", - підписала відео актриса.
"Вай, яка бомбезна", "шикарна дівчинка", "Ліза, ти така красива", "як завжди шикарна", "Жарко", "просто бомба", "мене дратують тільки туфлі, а так красуня", "Крутишка", "Лізааа, я офігіла", "соковито", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, що Ліза Василенко сховалася під парасолькою, засвітивши важливу деталь: "Стоп, а що це за...".
Як повідомляла Politeka, Ліза Василенко ефектно вмостилася на лавочці, вразивши новим захопленням:»Боже, яка шикарна".