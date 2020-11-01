Скандальна телеведуча Ксенія Собчак наробила шуму новим кадром з відомим коміком
Як передає Politeka.net, 38-річна журналістка і світська левиця опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, де постала разом з шоуменом Сергієм Свєтлаковим.
Ксенія із задоволеною посмішкою сиділа на дивані. Позаду стояв комік в чорній толстовці, при цьому накинувши капюшон, з трохи спантеличеним виразом обличчя.
"Сергій Свєтлаков накопичив грошей і теж купив мерч #Обережнособчак - толстовку 😉❤️ щось буде😂 чекайте наш полум'яний дует))))!", - підписала фото Ксенія.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
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"Свєтлаков вже не той 😂"
"У Сергія обличчя неначе на нього сідло накинули"
"Чекаємо, думаю круто буде! 👏"
"Ксенія Анатоліївна, у вас відмінне почуття гумору. Відразу видно розумна людина"
"Навіщо йому цей мішок з написом😄"
"О! А ось це теж цікавий кадр! Ви з ним зійдетеся!"
"Чому накопичив? Він же начебто не бідний"
"Та не очкуй ти! 😅"
"Потрапила в хороші руки. Сергій поганому не навчить"
Раніше ми повідомляли, Собчак в несподіваному гримі жахнула публіку. Зірка ретельно підготувалася до Хеллоуїну.
Так, Ксенія з сірим обличчям, потрісканими губами і гнилою плоттю, а також страхітливими лінзами показала всю цю "красу" крупним планом.
"А хто-небудь пам'ятає великі вечірки на Хеллоуїн Сергія Гуллівера в Будинку Архітектора? Чи це вже доісторичні спогади Золотої епохи нульових?)))", - запитала у шанувальників телезірка.
"@xenia_sobchak ходи так завжди!!😂 "; "Ксюша дорога, ти очманіла!", "Тобі і маски одягати не треба"; "Ксенія навіщо цей грим, в реальному житті ви ще страшніше️️"; "я злякалася️"; "оооой!) відьма вогонь!)) 🔥 🔥 🔥 👍",- оцінили користувачі.
Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".
Також Politeka писала, що Собчак в образі зацілованої Школярки побешкетувала на дивані: "Прибухнула?».