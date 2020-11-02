Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів
На фото Квітко позувала в кольоровому купальнику і стильних окулярах. Волосся у Анастасії були розпущеними, а стояла дівчина біля Пальми. Красуня взялася рукою за трусики купальнику, роблячи фото максимально жарким і спокусливим. Пружний бюст ледве помістився в такий невеликий наряд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили рівно чотири тисячі лайків і написали коментарі:
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"Красива жінка", "вогонь", "Ти гарно виглядаєш", "Привіт, принцеса, красива, з днем жінок, спокуслива", "Смачний бісквіт", "Занадто провокаційно, спокусливо, чуттєво, божественно, ефектно, красиво, чудово, чарівно, я тебе дуже люблю", "з Біса гарна й мила", "Чому ти більше не відповідаєш мені, люба", "Чудова милашка і краса", "Красива грудаста дівчинка, щоб насолоджуватися і насолоджуватися".
Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко похвалилася яскравим образом в білому бікіні.
Цього разу модель блиснула на відпочинку формами шостого розміру в білому бікіні з золотистою лямкою під бюстом. Доповнили образ Насті акуратна прозора спідниця, яку дівчина підняла для більшої пікантності кадру.
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