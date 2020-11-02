Настя Каменських, Тіна Кароль, Леся Нікітюк та інші зірки показали свої святкові образи
На першому фото Леся Нікітюк. Красуня позує в чорній сукні з корсетною частиною і вінку на голові. Зірка сиділа біля каміна, де можна побачити гарбуза. Образ вийшов дуже цікавим і"страшненьким". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото вже була Настя Каменських з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом). Дівчина здалася в чорній сорочці, під якою можна побачити прозорий корсет. Образ Настя доповнила вінком і вуаллю. Поруч був чоловік, який цього разу вбрався вампіром.
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Трійку закриває Тіна Кароль. Зірка була в білій сукні з прозорими частинами і глибоким декольте. Співачка доповнила образ яскравим макіяжем і стильною зачіскою. Як зазначила Тіна, це образ "Білої королеви".
На четвертому кадрі була Ірина Морозюк. Дівчина позувала в блузці, яку зав'язала на грудях, а також коротеньких шортиках. Образ дівчина доповнила окулярами і яскравими губами.
Закриває п'ятірку Ніколь Амато, відома фітнес-модель. Дівчина позувала без одягу, а тільки розфарбувала тіло. Доповнила образ фітнес-модель короною на голові і накладними нігтями. Образ цариці вийшов дуже гарячим.
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