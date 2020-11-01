Інстадива Кім Лі, яку в мережі охрестили корейською Кардашьян, приголомшила спекотним образом для найтаємничішого й найстрахітливішого свята
Як передає Politeka.net, модель опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала завидні форми в червоному боді-корсеті з чорними зав'язочками й прозорим шлейфом. Образ дияволиці доповнив обруч з вогняними ріжками.
Примітно, що смілива красуня зав'язала лямки на грудях у формі перевернутої пентаграми.
"Час демонів, моя друга сутність виходить пограти сьогодні ввечері️️🔮 🕯", - підписала знімок зірка.
Користувачі по достоїнству оцінили наряд Кім і кинулися коментувати, не скуплячися на компліменти.
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"Можу я обійняти тебе, мій Дракула"
"Якщо ти диявол, я не хочу бути хорошим"
"Що ж, я думаю, що продам свою душу цьому демонові. Лол, ти виглядаєш приголомшливо чудово. 🤯❤️😈"
"Вона Диявол😘"
Раніше ми повідомляли, Лі приголомшила гарячим кадром, заради якого рохристила білу сорочку й засвітила бюст без ліфчика. Брюнетка розташувалася в томній позі, злегка скуйовдивши волосся і розставивши ніжки.
"Зробіть так, щоб зайвого не було видно; така красива🌹 🌹 🌹; щось не так з моїми очима, я не можу їх від тебе відірвати; Ох, чому це так інтригує🔥; образ розкішної крихітки🔥 😍; 🖤саме @kimlee зберігає позитивні флюїди красивими», - вибухнули захопленням шанувальники дівчини.
Нагадаємо, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні
А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачок