Блогерка та ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва розбурхала публіку ранковим кадром
Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному світлі.
Так, Настя показала себе крупним планом: дівчина з міні-кісками сиділа, підставивши під голову руку, в чорній футболці з вишитим написом Dior. Івлєєва театрально закотила очі.
"карочііііі", - лаконічно підписала блогерша.
У цей час її фанати знемагали від очікування в коментарях. Справа в тому що, Івлєєва анонсувала розіграш призів.
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"Ну що сьогодні розіграш?🙈 🙈 🙈всі в передчутті 😍"
"Косички топіч попич😂🔥❤️"
"І в конкурсі Грація 2020 перемагає.......Настюшка Апасность❤️"
"Нереальна 😍🤤"
"Ой, а хто це таке прокидається? 🔥😍"
"сонечко моє вставай, ласкавий і такий красивииий"
"Захоплююся вами! Супер!!!!! 🔥"
"Як можна так красиво виглядає з ранку? 😍❤️✨"
"О я теж так само виглядаю, очі на ходу закриваються і не хочуть відкриватися"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва в "тісній" маєчці без ліфчика насмішила мережу новим танцем для Tik Tok. Дівчина приголомшила безглуздими рухами тіла: при чому замість музики був чийсь писклявий спів.
"Коли ви з подружкою прийшли на шоу талантів", - підписані кадри.
Івлєєва потрясла бюстом, що "здвуся". Шанувальники, безумовно, відзначили метаморфози, які сталися з Настею. Раніше блогерка зізнавалася, що їй вдалося скинути 10 кілограмів, але замість оплесків вона отримала від користувачів зауваження в дусі "а куди поділися груди".
Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".