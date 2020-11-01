"Ой, а хто це?"

Блогерка та ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва розбурхала публіку ранковим кадром

Як передає Politeka.net, 29-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному світлі.

Так, Настя показала себе крупним планом: дівчина з міні-кісками сиділа, підставивши під голову руку, в чорній футболці з вишитим написом Dior. Івлєєва театрально закотила очі.

"карочііііі", - лаконічно підписала блогерша.

У цей час її фанати знемагали від очікування в коментарях. Справа в тому що, Івлєєва анонсувала розіграш призів.

"Ну що сьогодні розіграш?🙈 🙈 🙈всі в передчутті 😍"

"Косички топіч попич😂🔥❤️"

"І в конкурсі Грація 2020 перемагає.......Настюшка Апасность❤️"

"Нереальна 😍🤤"

"Ой, а хто це таке прокидається? 🔥😍"

"сонечко моє вставай, ласкавий і такий красивииий"

"Захоплююся вами! Супер!!!!! 🔥"

"Як можна так красиво виглядає з ранку? 😍❤️✨"

"О я теж так само виглядаю, очі на ходу закриваються і не хочуть відкриватися"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва в "тісній" маєчці без ліфчика насмішила мережу новим танцем для Tik Tok. Дівчина приголомшила безглуздими рухами тіла: при чому замість музики був чийсь писклявий спів.

"Коли ви з подружкою прийшли на шоу талантів", - підписані кадри.

Івлєєва потрясла бюстом, що "здвуся". Шанувальники, безумовно, відзначили метаморфози, які сталися з Настею. Раніше блогерка зізнавалася, що їй вдалося скинути 10 кілограмів, але замість оплесків вона отримала від користувачів зауваження в дусі "а куди поділися груди".

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".