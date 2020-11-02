Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про проблему

На фото красуня показала себе в чоботях, джинсах і курточці. Зірка стояла на фермі, а на тлі можна побачити свиню. Памела відвернулася від камери, їй щось показували в іншій стороні. Фото вийшло осіннім і на ньому можна оцінити стрункість ніжок Андерсон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Захист вразливих сільськогосподарських тварин.

Щасливий день

Гарбузовий удар", - написала красуня під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Велике спасибі за підтримку, Памела! Це дійсно честь, яку не передати словами", "ті, у кого немає голосу, у вічному боргу", "сумую за тобою", "Люблю".

Повідомлялося, що зірка Playboy і легенда Голлівуду Памела Андерсон вразила розкішними формами, позбувшись білизни.

"Плаття менше...не фанат Хеллоуїна. Давайте поговоримо завтра", - йдеться в повідомленні.

На знімку Андерсон позує в одних штанях без білизни, невдало прикривши розкішні принади рукою.

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Фото, яке Памела Андерсон опублікувала в мікроблозі, було зроблено, ймовірно, на піку популярності актриси, яка тоді була зіркою серіалу "Рятувальники Малібу".

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