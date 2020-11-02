Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про засмагу

На фото красуня позувала в бікіні на мотузочках, капелюшку і окулярах. Дівчина сиділа на сходинках і демонструвала точену фігуру, а волосся залишила розпущеним. На іншому фото красуня вже показала себе на повний зріст, хвалячись собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мексиканське Сонце", - написала красуня.

Фанати поставили майже 82 тисячі лайків і написали коментарі:

"Правила Мексики !! Насолоджуватися багато!", "Обожнюю це бікіні" ," Ти виглядаєш приголомшливо, ти дійсно найкраща леді в світі", "чудова богиня"," як завжди красиво"," абсолютно приголомшливо і дуже красиво"," вдалої відпустки", " ні, на Хеллоуїн костюм не потрібен !!!", "Кращі Бразильські краси", "ступні і пальці ніг занадто сильні","ви прекрасні, сподіваюся, ми зустрінемося, якщо не удачі".

Повідомлялося, що легендарна модель і зірка бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила формами, обтягнувши їх облягаючим вбранням.

"Буенос Діас!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує лежачи на ліжку, демонструючи бездоганні форми. У якийсь момент модель елегантно дефілює біля басейну, після чого згинається на камеру під час заняття йогою.

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