Відома модель Белла Хадід показала себе разом з хлопцем
На фото красуня показала себе в кофті з декольте максимально близько. Модель залишила відкритою зону декольте, з якої прямо випирав бюст. Поруч можна побачити молоду людину, візажиста Хадід, який був в бейсболці і джинсовій куртці. Белла взяла його за обличчя, а він стояв відразу за спиною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я і моя дитинко. Я так пишаюся ним.. візажист. Так, це були єдині зроблені фотографії. Щасливого Хеллоуїна", - підписала фото Белла.
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Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:
"Шалено красиві", "Я люблю тебе", "Ось як ми лякаємо дітей", "навіть Белла впала з дитинкою", "вони такі красиві", " коли ти збираєшся показати свій другий образ?", "Вони разом? Будь ласка, скажіть мені", "коли моя улюблена модель зустрічає мого улюбленого поп-виконавця".
Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала незвичайне Домашнє фото.
Так, на одному з простих кадрів, зроблених вдома під час відпочинку, дівчина вразила своїми формами. Хадід похвалилася природним виглядом в розстебнутій кофті і з банданою на голові. Дівчина тримала телефон в руках і щось розглядала, як раз в той момент, коли був зроблений новий кадр.
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