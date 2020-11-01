Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Бонда в одному з фільмів про шпигуна, здивувала страхітливим образом

Як передає Politeka.net, 40-річна українська актриса опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала у вбранні для Хеллоуїна.

Красуня з шатенки перетворилася в рудоволосу бестію, натягнувши відповідну перуку. Крім того на ній було чорне плаття, розірване на шматки. Для більшого залякування Ольга хижо підняла руки і відкрила рот, нібито зібралася вкусити невидиму жертву.

"Щасливого Хеллоуїна 🎃", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі під постом повідомили актрисі, що в цей же день, 31 жовтня 2020, помер британський актор Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда в одній з частин саги. Нагадаємо, партнером Куриленко у фільмі "Квант милосердя" був Деніел Крейг (22-й фільм про супергагента).

"Оля ти найкраща! Ти наша гордість!"

"Вибачте, але ви мене зовсім не налякали! 😉"

"Немає слів ❤️😍"

"будь ласка, не їж мене 😁"

"БУ! Щасливого Самайна! 😘"

"ми злякалися, 😈👹💀💀"

"Оль, Шон Конері помер!"

"Ви явно серйозно ставитеся до різьблення на гарбузі 👌"

"Виглядає чудово і красиво"

"Подобається колір волосся 😎"

Раніше ми повідомили, Куриленко збентежила зухвалим образом у білій майці та капелюшку. Дівчину порівняли зі співаком Майклом Джексоном.

"Сувора", "ти така дуже дуже дуже красива", "Моя зайка", "Майкл!! ти живий?", "Ти диво", «Богиня», "ви така красуня, ідеальна", - прокоментували шанувальники.

Нагадавши, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".

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