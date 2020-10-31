Відома фітнес-модель Юлія Мішура порадувала шанувальників новою гарячою фотографією

У дощову і похмуру суботу жовтня красуня поділилася з підписниками селфі, від якого кидає в жар, передає Politeka.net.

На знімку модель позує в білих трусиках і леопардовому топі. Вона стоїть, зігнувшись, а її груди, здається, зараз випадуть з білизни на радість фанатам.

"Така погода, що заправляти ліжко взагалі немає сенсу. 🌧 💨 😑 все-таки я # сонцезалежна", -– підписала знімок володарка розкішної фігури.

Відзначимо, що 29-річна Юлія любить епатувати публіку своїми провокаційними фотографіями, на яких не соромиться демонструвати всі свої достоїнства.

Так, нещодавно вона опублікувала пікантний знімок, на якому позує, сидячи в ліжку топлес і прикривши груди руками. Волосся частково падають їй на обличчя, а губи і очі напівприкриті. кадр виражає пристрасть і ніжність одночасно, а підпис до нього тільки підсилює це враження:

"Скажіть, є у вас сьогодні ніжність? - Так, з додаванням найтепліших слів"»

Раніше дівчина показувалась зовсім без одягу, прикривши себе тільки сірими трусиками. Мішура залишила волосся розпущеним, а показалася досить близько. Зірка без сорому демонструвала рельєфне тіло, прикриваючи руками тільки бюст. Фото вийшло досить спокусливим і мотивуючим.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура упакувала пружні форми в тісний топ без білизни.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура в білих трусиках вразила рельєфами.

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія Мішура в одних трусиках показала своє головне достоїнство.