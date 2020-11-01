Відома українська актриса Ольга Сумська постала в красивому образі в компанії свого чоловіка, актора Віталія Борисюка

Артистка, попри розписаний графік, знаходить час на те, щоб провести теплий вечір разом з чоловіком і своїми друзями, пише Politeka.net.

Про це свідчать кадри, які зірка розмістила у своєму Instagram. Артистка на фото позувала разом з Віталієм Борисюком. Пара посміхалася, притулившись один до одного і посміхалася.

Також українська актриса зробила селфі, показавши себе у всій красі. Знаменитість зробила макіяж з акцентом на великі очі. Пишні та чорні вії відкрили погляд, а неяскрава помада на губах відмінно доповнила такий гарний образ.

На Сумській була надіта шкіряна куртка з блискучими стразами.

На відео артистка показала, як співає на сцені її чоловік.

"Теплий вечір у колі друзів разом з @vitaliyborysyuk 🎸 ...",- написала зірка.

За 13 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Моя улюблена пісня! Віталій браво!!🔥 🔥 🔥 ", "Високі відносини"... Оля, бажаю вам з Віталієм ще дуже-дуже довго йти ось так!", "Ви не тільки красуня, а ще мудра, добра i дуже щира. Удачі! 😍 😍 😍 😍 ", "Оленька, ви найсвітліша і красива жінка. Я дуже люблю вашу творчість, ваш талант💖. Щастя Вам і миру в душі", " дуже красива пара❤️❤️❤️", " клас! дуже подобається!я навіть відправила російському композитору", "Моя Ластівка красуня", " дуже красива пара. Щастя вам", " Оленько! У вас дійсно чарівно красиві очі! Обожнюю Вашу Роксолану!",- написали користувачі мережі.

Нагадавши, 54-річна Сумська вразила царственим виглядом у розкішній сукні.

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської викликала ажіотаж пікантним фото в образі спокусниці.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розкрила сімейний секрет, приголомшивши домашнім образом у фартусі.