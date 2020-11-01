Модель показала себе у фантастичному образі

39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в червоній сукні з безсоромним декольте

Красуня вже зробила кілька публікацій, присвячених Міжнародному святу Гелловін, який відзначається 31 жовтня, пише Politeka.net.

Зірка постала в червоній довгій сукні з величезним вирізом з якої спокусливо виглядали груди. Корсет, який обтягнув тонку талію, також "допоміг" бюсту підстрибнути.

Періс виставила струнку ніжку з довгого розрізу, блиснувши шовковою шкірою.

На голові блондинки красувалася тонка пов'язка, а в руці - ворон.

Модель відкрила губи і закрила очі.

Навколо зірки була прифотошоплена похмура атмосфера: занедбана будівля, скелет, кажани і так далі.

У пості зірка поцікавилася, чи готові її підписники до Гелловіну.

Всього за дев'ять годин пост зібрав понад 300 тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Періс виглядає чудово.

"Жаркий Гелловін", - написав один з шанувальників

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон вирішила нагадати своїм шанувальникам про зазначене свято досить незвичним способом. Красуня розмістила архівний знімок, на якому з'явилася в оточенні гарбузів - один із символів Гелловіну.

Красуня роздяглася, і прикрила бюст руками в довгих прозорих рукавичках.

Нагадаємо, Періс Хілтон опублікувала в Instagram фото, на якому постала разом з подругою ді-джеєм і зіркою YouTube Шантель Джеффріс.

Блондинка "в шоколаді" показала себе в пікантному вбранні: дівчина натягнула чорне боді з зав'язочками і чарівним вирізом на грудях, доповнивши образ милими котячими вушками.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».