Екс-учасниця групи "ВІА Гри" Еріка Герцег висловилася про чутки про роман з продюсером Костянтином Меладзе

Співачка повідомила про свій відхід з колективу ще в травні цього року. Згідно з угодою, вона працюватиме до кінця цього року, а після займеться сольною кар'єрою.

З'явилися чутки, що Еріка прийняла таке рішення через дружину продюсера Віри Брежнєвої, яка нібито дізналася про роман блондинки з чоловіком.