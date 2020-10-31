З'явилися чутки, що Еріка прийняла таке рішення через дружину продюсера Віри Брежнєвої, яка нібито дізналася про роман блондинки з чоловіком.
Герцег вперше зважилася висловитися про ці домисли. Співачка дуже переживала через це і навіть плакала.
"Почала плакати, я не знала, як приховати емоції", – передають слова співачки російські ЗМІ.
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Але ось уже три роки Герцег живе зі своїм обранцем, таким собі бізнесменом, імені якого вважає за краще не розкривати. Еріка називає коханого "чоловіком", попри те, що ще не узаконила з ним стосунки. На щастя, чутки про любовний зв'язок співачки з Меладзе не вплинули на її особисте життя.
Брежнєвій не позаздриш: такі плітки регулярно спливають в мережі, але співачці на цей раз можна зітхнути з полегшенням.
Раніше ми писали, що Еріка Герцег здалася в одній білизні.
Так, на новому опублікованому кадрі, виконавиця постала перед публікою в мережі в чорній стильній білизні і панчохах в колір.
Еріка дивиться в камеру, піднявши руку. Волосся Зоряна красуня поклала назад, яскравий макіяж до образу - додається.
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