Появились слухи, что Эрика приняла такое решение из-за жены продюсера Веры Брежневой, которая якобы узнала о романе блондинки с мужем.
Герцег впервые решилась высказаться об этих домыслах. Певица очень переживала из-за этого и даже плакала.
"Начала плакать, я не знала, как скрыть эмоции", – передают слова певицы российские СМИ.
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Но вот уже три года Герцег живет со своим избранником, неким бизнесменом, имени которого предпочитает не раскрывать. Эрика называет любимого «мужем», несмотря на то, что еще не узаконила с ним отношения. К счастью, слухи о любовной связи певицы с Меладзе не повлияли на ее личную жизнь.
Брежневой не позавидуешь: такие сплетни регулярно всплывают в сети, но певице на этот раз можно вздохнуть с облегчением.
Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в одном белье.
Так, на новом опубликованном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.
Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волосы звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.
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