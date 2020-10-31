Экс-участница группы "ВИА Гры" Эрика Герцег высказалась о слухах о романе с продюсером Константином Меладзе

Певица сообщила о своем уходе с коллектива еще в мае этого года. Согласно договору, она будет работать до конца этого года, а после займется сольной карьерой.

Появились слухи, что Эрика приняла такое решение из-за жены продюсера Веры Брежневой, которая якобы узнала о романе блондинки с мужем.