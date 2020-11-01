Колишня "ВІА Гра" й зірка проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла, як на її номери реагує чоловік

Про це вона розповіла у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Санта, а як ваш чоловік реагує на те, що вас постійно обіймає інший чоловік?!", "Як Ігор це все витримує...?", "Захоплююся витримкою вашого чоловіка..."» Ці та інші фрази я чую постійно, з того моменту як почався проект»Танці з зірками". Ревнує мене чоловік, ревную я його, ревнуємо ми один одного до когось третього і як же врятуватися з цього кругообігу ревнощів?» - йдеться в повідомленні.

Щоб відповісти на це питання, Дімопулос вирішила розповісти про те, як ставиться до відносин в принципі.

«У моєму житті зустрічалися різні чоловіки: Я закохувалася, і в мене закохувалися. Кожні відносини-це чудовий досвід, звідки я завжди виношу уроки. І один з головних уроків звучить так: ревнощі не робить щасливим жодного з партнерів. Ревнощі - це вірус, який, потрапляючи в енергосистему відносин двох людей, – підточує і руйнує її. Наші найбільші вороги-це демони невпевненості, які живуть в наших головах», - розповіла вона.

За словами знаменитості, її чоловік не ревнує дружину до чоловіків, з якими Дімопулос виступає на сцені.

"Чи є ревнощі між мною і моїм чоловіком? Ні, тому що в наших відносинах немає місця маніпуляціям, претензіям і підозрам. Тому що мій чоловік точно знає: Він-єдиний і найголовніший і всі мої найспекотніші танці я присвячую йому! Тому що між нами немає страху і недовіри й тому що ми про все можемо поговорити», - уточнила вона.

Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками" з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з " Танців з зірками "підкорила видом без білизни і заінтригувала новим партнером:"Богиня Олімпу".

Також Politeka писала, що Дімопулос з " Танців з зірками "розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".