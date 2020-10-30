Український фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася формами в одній білизні

Знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Ну що, як вам Преображення, кіцюнчики? Хто більше сподобався?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в одній приспущеній білизні й з камерою в руці. Як можна помітити, зірка стала блондинкою, на голові у неї чорний бант. Губи знаменитість вирішила підвести червоною помадою.

"Уууу», - коротко відповіла їй співачка Наталія Могилевська.

Звернемо увагу, що інші користувачі Мережі також прийшли в захват від нового образу кумира.

"Соня, всі твої перевтілення завжди в топі», «це пожежа», «новий образ вам дуже йде», «на цьому фото ідеально все», «не можу відвести від вас погляд, Софі», "ти бездоганна", - пишуть вони.

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Так, у красуні поцікавилися, хто зі стилістів з нею працює, захопившись при цьому її образами.

"Ось він...я завжди розважаю його по дорозі на зйомку, щоб не заснув за кермом», – йдеться в повідомленні.

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