Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась формами в одном белье

Снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Ну что, как вам преображение, кицюнчики? Кто больше понравился?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в одном приспущенном белье и с камерой в руке. Как можно заметить, звезда стала блондинкой, на голове у нее черный бант. Губы знаменитость решила подвести красной помадой.

«Уууу», - коротко ответила ей певица Наталья Могилевская.

Обратим внимание, что другие пользователи сети также пришли в восторг от нового образа кумира.

«Соня, все твои перевоплощения всегда в топе», «это пожар», «новый образ вам очень идет», «на этом фото идеально все», «не могу отвести от вас взгляд, Софи», «ты безупречная», - пишут они.

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Так, у красотки поинтересовались, кто из стилистов с ней работает, восхитившись при этом ее образами.

«Вот он…я всегда развлекаю его по дороге на съемку, чтобы не уснул за рулем», – говорится в сообщении.

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