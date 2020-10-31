Російська модель і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, постала у всій красі в розпусній фотосесії
Модель з непостійною регулярністю радує своїх шанувальників жаркими знімками в найсміливіших образах, повідомляє Politeka.net. Один зі знімків варто відзначити особливо адже модель постала на ньому практично оголеною.
Яна зняла верхню частину одягу і постала з оголеними грудьми. Великі принади красиво впирали, навіть коли красуня намагалася приховати "багатство" руками.
Модель трохи стиснула бюст долонею, щоб в об'єктив не потрапило нічого зайвого. На пальчиках красувався чорний манікюр.
Артистка зібрала хвилясте волосся в акуратну зачіску, щоб те не заважало милуватися ідеальними видами оголеного тіла.
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Крім цього знаменитість злегка приспустила шовкову спідничку, яка спокусливо сіла нижче стегон.
Макіяж з акцентом на пухкі губи доповнив розкутий образ зірки.
"Я ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЯНО!!!",- написав один з коментаторів.
Раніше ми писали, що Яна Кошкіна стояла в тонкій маєчці на бретельках, яка насилу утримувала великі груди актриси. Яна позувала для фото з кінським хвостом, який тільки надав йому пікантності.
"Яну Кошкіну багато хто називає однією з найбільш се**уальних актрис російського кіно", - підписали пост автори аккаунта.
Нагадаємо, Яна Кошкіна опублікувала селфі з патчами під очима. Виглядала вона чудово. Особливу увагу привернули її пухкі губки.
"Сьогодні мені видалять зуби мудрості. Тільки 2 або відразу всі 4, вирішимо по ходу операції)...» ,- зазначила Кошкіна.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила інтимними подробицями:»вранці він довго...".
Як повідомляла Politeka, розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як її ощасливили на дивані: «зйомка пішла не за планом».