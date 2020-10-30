На популярний курорт в Туреччині обрушилася низка руйнівних природних катаклізмів
Як повідомляє Politeka.net, 30 жовтня в турецькому Ізмірі стався потужний землетрус магнітудою 6,6, який знищив десятки будівель - його джерело зафіксували в Егейському морі. А незабаром після цього місто накрило цунамі. Люди опублікували в соціальних мережах вражаючі кадри з місця події.
Величезна хвиля затопила міські вулиці, потоки води знесли меблі та інші речі, які стояли зовні будинків, крім того яхти та інші судна потягло у відкрите море. Підземні поштовхи пошкодили не менше будівель, багато з них обвалилися. Як повідомили рятувальники, при землетрусі не менше 120 осіб отримали поранення, четверо загинули.
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Під уламками можуть перебувати люди. Місцеві жителі вже почали розбирати завали в пошуках постраждалих. Один з пошкоджених будинків розвалився на очах у очевидців.
Землетрус торкнувся ще й грецький острів Самос-там воно обвалило церкву Богородиці. Сейсмологи попереджають, що магнітуда підвищилася до 6,9.
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