На популярный курорт в Турции обрушилась череда разрушительных природных катаклизмов

Как сообщает Politeka.net, 30 октября в турецком Измире произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, которое уничтожило десятки зданий - его источник зафиксировали в Эгейском море. А вскоре после этого город накрыло цунами. Люди опубликовали в социальных сетях поразительные кадры с места происшествия.

Огромная волна затопила городские улицы, потоки воды снесли мебель и другие вещи, которые стояли снаружи домов, кроме того яхты и другие суда утащило в открытое море. Подземные толчки повредили не менее зданий, многие из них обвалились. Как сообщили спасатели, при землетрясении не менее 120 человек получили ранения, четверо погибли.

Под обломками могут находиться люди. Местные жители уже начали разбирать завалы в поисках пострадавших. Один из поврежденных домов развалился на глазах у очевидцев.

Землетрясение затронуло еще и греческий остров Самос - там оно обвалило церковь Богородицы. Сейсмологи предупреждают, что магнитуда повысилась до 6,9.

Ранее, 17 октября, мощные ливни устроили потоп в Киеве. Улицы украинской столице залило водой, людям и автомобилям пришлось практически плыть.

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