На популярный курорт в Турции обрушилась череда разрушительных природных катаклизмов
Как сообщает Politeka.net, 30 октября в турецком Измире произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, которое уничтожило десятки зданий - его источник зафиксировали в Эгейском море. А вскоре после этого город накрыло цунами. Люди опубликовали в социальных сетях поразительные кадры с места происшествия.
Огромная волна затопила городские улицы, потоки воды снесли мебель и другие вещи, которые стояли снаружи домов, кроме того яхты и другие суда утащило в открытое море. Подземные толчки повредили не менее зданий, многие из них обвалились. Как сообщили спасатели, при землетрясении не менее 120 человек получили ранения, четверо погибли.
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Под обломками могут находиться люди. Местные жители уже начали разбирать завалы в поисках пострадавших. Один из поврежденных домов развалился на глазах у очевидцев.
Землетрясение затронуло еще и греческий остров Самос - там оно обвалило церковь Богородицы. Сейсмологи предупреждают, что магнитуда повысилась до 6,9.
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