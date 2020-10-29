Відома українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла про знущання колишнього чоловіка над їх донькою

У 2013 році Приходько розлучилася з абхазьким бізнесменом Нурі Кухілавою, від якого трьома роками раніше вона народила дочку Нанну. Зараз, через багато років, в ефірі YouTube-каналу DOROTYE співачка зізналася, що її колишній чоловік був справжнім домашнім тираном.

За словами співачки, зараз він зовсім не спілкується з дочкою, а дівчинка отримала по батькові нинішнього чоловіка Приходько – Олександрівна.

Що стосується її колишнього чоловіка, то Приходько розкрила, що він багаторазово їй зраджував і розпускав вдома руки.

"Такий батько своєю поведінкою не заслуговує на таку прекрасну дочку. Не треба було мамі змінювати. Не один раз, при чому", - підкреслила співачка.

Вона зізналася, що була готова багато пробачити заради сім'ї, проте одного разу дійшло до того, що він в пориві сварки колишній чоловік сильно штовхнув і налякав їх дочку, якій на той момент було тільки два роки.

"Коли ми вже розходилися, вона підійшла до нього і сказала: "Тато, не їдь". Він її так сильно штовхнув, що вона впала і вдарилася об стінку. У нас стояло в залі маленьке дитяче піаніно. Вона залізла під нього від страху, і нікого не підпускала", - згадала артистка.

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