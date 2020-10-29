Український боксер Олександр Усик не розмовляв з Василем Ломаченком про поєдинок, однак назвав свою версію поразки боксера

В інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV український суперважковаговик розповів, як пройшла його зустріч з Василем після бою. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За словами Усика, з приводу самого поєдинку боксери не розмовляли.

"Мені не потрібно говорити з ним про це. Мені хотілося побачити його очі і почути, як він себе почуває. Почувається чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймні, те що я побачив, стриманий, нормальний", – повідомив він.

Що стосується причин, які привели боксера до поразки, то їх кілька.

"Я думаю, що трохи судді допомогли, але неважливо. Ми знаємо, що проблеми були в Василя – і в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося", – заявив Усик.

Як відомо, незадовго до бою з Лопесом Ломаченко отримав травму плеча: він сильно забив ротаторну манжету і відколов шматок хряща. Ніхто з команди спортсмена про це навіть не підозрював.

19 жовтня йому зробили операцію, і зараз боксер йде на поправку.

Український боксер зазнав поразки за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі і позбувся всіх трьох поясів. За рішенням суддів, перемогу здобув американський боксер Теофімо Лопес (116:112, 119:111, 117:111).

Нагадаємо, Ломаченко захотів реванш з Лопесом, американець у грубій формі відповів Василю.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"Це так складно".

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