Американец Теофимо Лопес, лишивший украинца Василия Ломаченко всех чемпионских поясов, ответил на слухи о возможном реванше

Абсолютный чемпион мира в легком весе обиделся на украинца за то, что тот после боя не поблагодарил его за поединок. Об этом спортсмен рассказал в интервью Boxing Scene.

По словам боксера, ни о каком реванше речи быть не может.

«Реванш? За что? Пускай идет нахр*н. Я победил честно и справедливо. Я не просто побил его в его же игре, но и сделал это после простоя в 10 месяцев. Я дрался с парнем, которого все называли лучшим в мире», – заявил он.

Лопес также рассказал, что после боя подошел к Ломаченко и поблагодарил его за бой, обнял его отца и пожелал им хорошей дороги, однако ответная реакция вызвала у победителя недоумение.

«Он не захотел поблагодарить меня. Наоборот, он начал смеяться, мол, что я здесь делаю, в их углу. Но пускай, как бы там ни было, я сделал свою часть. Бой завершил, я отметелил его. Он нанес мне рассечение, бил головой, это поведение… Но ладно, все хорошо. Это просто показывает, какой он тип чемпиона на самом деле», – подчеркнул американец.

Напоследок Лопес добавил:

«Теперь я король. Я всегда был королем, но раньше непризнанным, а теперь – коронованным».

Как известно, Ломаченко обратился к болельщикам с видеообращением и попросил прощения за то, что не оправдал надежды. Также он заявил о готовности к реваншу:

«Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. Конечно, я хочу. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежды. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше».

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.