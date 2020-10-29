Легендарний телеведучий Леонід Якубович засмутив шанувальників програми "Поле чудес"

Про це пише портал Підйом.

Так, Леонід Якубович вирішив прокоментувати чутки про можливу зміну ведучого капітал-шоу" Поле чудес", яке святкує 30-річчя.

Він не виключив, що ведучого в "Полі чудес" можуть замінити і назвав головні умови.

"Звичайно! А чому ні? Незамінних людей немає. Майбутнє передачі лежить в інтересі глядачів. Тут все залежить від глядачів",-підкреслив Леонід Якубович, який цього року відзначав 75-річчя.

У квітні поточного року Леонід Якубович зізнавався, що хотів піти з «Поля чудес» після перших випусків, але змінив рішення після того, як перед зйомками останнього ефіру його представили в якості «нової зірки».

Соцмережі відразу ж накрила хвиля скорботи по беззмінному ведучому, хоча були і такі коментатори, які поставилися до цієї новини позитивно.

"Мені подобається передача дай бог здоров'я. Довгих років життя" ," Якубович зірка, програма найкраща завдяки йому", " Льоня не йди, ти кращий!!", "Льоня. Не. Йди геть. Ми. Тебе. Любимо", "Якубович, подаруйте мені машину, як мені на передачу до вас приїхати", " Давно пора! Одне і те ж! Стільки років, ніякого розвитку", "та вже вона так набридла, одне і теж, кошмар", "а що зовсім закрити цей відстій не можна!", "Епоха йде"," значить нарешті відраза стала сильнішою за жадібність", - своєрідно відреагували користувачі на цю новину.

Раніше ми розповідали про трагедію на "Полі чудес".

Так, в кінці весни з життя пішов один з творців капітал-шоу Олександр Гольдфедер. За словами Леоніда Якубовича, він став жертвою китайського вірусу.

Телеведучий додав, що 70% успіху програмі "Поле чудес" приносив саме Гольдфедер, а покійний продюсер був для Якубовича більше, ніж просто друг.

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