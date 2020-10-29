Легендарный телеведущий Леонид Якубович огорчил поклонников программы "Поле чудес"

Об этом пишет портал Подъем.

Так, Леонид Якубович решил прокомментировать слухи о возможной смене ведущего капитал-шоу "Поле чудес", которое празднует 30-летие.

Он не исключил, что ведущего в "Поле чудес" могут заменить и назвал главные условия.

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей. Здесь все зависит от зрителей», — подчеркнул Леонид Якубович, который в этом году отмечал 75-летие.

В апреле текущего года Леонид Якубович признавался, что хотел уйти с «Поля чудес» после первых выпусков, но изменил решение после того, как перед съемками последнего эфира его представили в качестве «новой звезды».

Соцсети сразу же накрыла волна скорби по бессменному ведущему, хотя были и такие комментаторы, которые отнеслись к этой новости позитивно.

"Мне нравится передача дай бог здоровья. Долгих лет жизни", "Якубович звезда, программа самая лучшая благодаря ему", "Леня не уходи, ты лучший!!", "Лёня. Не. Уходи. Мы. Тебя. Любим", "Якубович, подарите мне машину, как мне на передачу к вам приехать", "Давно пора! Одно и то же! Столько лет, никакого развития", "Да уже она так надоела, одно и тоже, кошмар", "А что совсем закрыть этот отстой нельзя!", "Эпоха уходит", "Значит наконец-то отвращение стало сильнее жадности", - своеобразно отреагировали пользователи на эту новость.

Ранее мы рассказывали о трагеди на "Поле чудес".

Так, в конце весны из жизни ушел один из создателей капитал-шоу Александр Гольдфедер. По словам Леонида Якубовича, он стал жертвой китайского вируса.

Телеведущий добавил, что 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер, а покойный продюсер был для Якубовича больше, чем просто друг.

Напомним, Якубович вывел в свет повзрослевшую дочь, поклонники нашли сходства

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