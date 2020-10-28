Популярна українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі
Знімки знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Вчора я в сторіз зробила опитування, спасибі всім хто відповів))) я взяла собі парочку на замітку❤️», - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах Андраде позує в тісному ТОПі, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі. Крім цього, доповнити образ знаменитість вирішила ефектним макіяжем. На це звернули увагу її шанувальники.
» Просто шикарна«, "Мішелька, яка ж ти красива в цьому образі", "гарненька яка" « "яка офігенна" « "нереальна«,» красуня неймовірна«,» просто бомбезно виглядаєш«,» краща«," як можна бути настільки ідеальною?",- пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Мішель Андраде показала, як виконує запальний танець з продюсером Потапом
"Який найулюбленіший рух у нашому дуеті?» - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".
Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному топі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".