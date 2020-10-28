Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук покорила романтичным образом в коротком топе

25-летняя спортсменка поделилась новыми атмосферными снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Бех-Романчук показала, как прогуливается по уютной улице Стокгольма в милом наряде. На ней свободные белые брюки, низ которых спортсменка решила немного подкатать, светло-розовый короткий топик и свободная кофта ему в тон. Легкоатлетка приспустила кофту с плеч, демонстрируя свое накачанное загорелое тело.

«Моя особая осень. Эти фото наполняют меня теплом. А вы что чувствуете?», - подписала кадры Бех-Романчук.

Ее подписчики бурно отреагировали на опубликованные кадры.

«Мой ангел», «Ты классная», «Мне нравится твой наряд», «Прелесть», «Восхитительно», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Романчук опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в спортивном купальнике синего оттенка на беговой дорожке.

Марина, как известно, специализируется в прыжках в длину и является призером мировых и континентальных первенств.

На первом кадре Марина застыла в шаге, повернувшись к камере спиной. Девушка поправляла плавки и, видимо, готовилась сделать прыжок.

На втором - легкоатлетка уже приземлилась, эпичный момент был запечатлен с удачного ракурса. Бех-Романчук вся в песке, оттопырив упругие ягодицы, пыталась удержать равновесие, стоя на четвереньках.

Напомним, Бех-Романчук блеснула "булочками", эпично рухнув в песок после прыжка: "Не, ну, это штраф".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини вскружила голову видом сзади: "Умеешь показывать".

Также Politeka писала, что Бех-Романчук показала идеальное тело в крохотном купальнике на пляже: "Вид на миллион".