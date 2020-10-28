Знаменитості розважилися у всіх на виду

Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, показала, де проводить час з чоловіком

Подружжя вирішило вибратися на пляж, звідки модель і опублікувала цікаві кадри, повідомляє Politeka.net. Екзотична красуня одягла червоний купальник, і посвітила, можна сказати, шовковим тілом.

На голову модель одягла хустку, щоб захиститися від сонця.

Тіна обіймала чоловіка і посміхалася, а невідома жінка, рука якої потрапила в кадр, зняла кепку з обличчя Венсана.

Видно, що чоловік насолоджувався відпочинком поруч зі спекотною дружиною.

"В очікуванні хороших новин сьогодні ввечері...", - написала Кунаки.

За 15 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень парі й побажали їм щастя.

Нагадаємо, Венсан Кассель закохався в Тіну Кунакі, коли тій було всього 18 років.

Пара познайомилася на Ібіці під час відпочинку. Кунакі якось обмовилася, що перший час навіть не думала, що її знайомий – знаменитий актор.

Варто відзначити, що до цього Венсан Кассель перебував у шлюбі з іншою красунею, актрисою Монікою Беллуччі, але їх шлюб розпався, адже актор захотів жити в Бразилії, проти чого була Моніка.

Нагадаємо, Тіна Кунакі продемонструвала на собі золоті прикраси з блискучими каменями. Кунакі була в малиновому платті, що відмінно підкреслило її вигини.

Зірка прибрала чорне волосся назад, така зачіска добре дала розглянути обличчя знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунакі лежала на піску, поклавши голову на ліву руку, частина піску прилипла до її бархатистої шкіри з чого можна зробити висновок, що Тіна недавно викупалася.

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