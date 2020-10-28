Українського боксера Олександра Усика запитали про те, куди поділися його "банки" та прес

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку boxingtime.ua у соцмережі.

Так, український боксер Іван Редкач висловив здивування через форму свого колеги і співвітчизника Олександра Усика перед його боєм проти британця Дерека Чісори.

На сторінці в Instagram з’явився пост із відео, на якому колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі танцює під час тренування.

У коментарі до публікації Редкач натякнув на те, що його колега має не дуже гарну фізичну форму.

"Терміново, де наркоман Лапін (тренер Усика, - ред.)? Що у Саші з формою? Де його "банки", прес? Саша був з Гассієвим зовсім іншим - машина", - написав Редкач.

На опублікованому відео український боксер Олександр Усик танцює на ринзі під музику та навіть підспівує.

Слід зазначити, що для Усика поєдинок із Чісорою буде 18-м на професійному ринзі. Всі свої бої українець виграв.

Початково бій повинен був відбутися ще 23 травня в Лондоні, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Пізніше промоутер Олександр Красюк заявив, що поєдинок може відбутися в липні 2020 року. У підсумку бій був перенесений на 31 жовтня.

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