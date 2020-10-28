Український боксер Олександр Усик оцінив свої перспективи в політиці

Як передає Politeka.net, свій коментар спортсмен дав в інтерв'ю YouTube-каналу "Без гриму з Ганною Буткевич" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Стати частиною системи дуже легко. Тим більше, що є якісь пропозиції, щоб кудись піти", - розповів Усик.

У той же час боксер не бачить себе в політиці, оскільки має свою думку і не згоден виконувати чиїсь вказівки.

"Просто туди йти і виконувати якісь вказівки... Мені дуже складно домовлятися з собою, Мене важко переконати. Коли мені кажуть:"бачиш, біле - воно чорне". Я відповідаю: "ніхрена, це біле". Тоді я розвертаюся і йду", - пояснив боксер.

Раніше політолог Руслан Бортник запропонував включити Олександра Усика в переговорний процес по Донбасу.

"Це можуть бути як деякі громадські діячі, так і авторитети зі світу спорту. Ніна Матвієнко, наприклад, Олександр Усик. З іншого боку, є ряд управлінців, які були ефективні на Донбасі – наприклад, екс-мер Донецька Олександр Лук'янченко. Ці люди потім виїхали в Україну і не займали антиросійської позиції. Їх можна було б приєднати до переговорів" – вважає Бортник.

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