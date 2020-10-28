Запуск ринку газу і можливість зміни постачальника обернулися для українців головним болем

Так як українці тепер можуть змінювати постачальників, останні будь-якими способами намагаються утримати клієнтів. Серед найнеприємніших хитрощів, які боляче б'ють по кишені споживачів - "малювання" неіснуючих боргів заднім числом. Ніби насправді споживач використовував газу більше, ніж показав лічильник, пише "Обозреватель".

"Люди скаржаться, що отримали тисячі гривень боргу за так звані "температурні коефіцієнти" після того, як змінили постачальника газу. При цьому заборгованість їм нарахували "заднім числом" - ще з 2015 року. І раніше клієнтам про такі борги не повідомляли. У попередніх рахунках ніякої заборгованості у людей не було", – розповіла координатор житлово-економічних програм "Опори" Тетяна Бойко.

Своїм сумним досвідом поділився житель Кам'янського Андрій Іванченко.

"У "Дніпропетровськгаз збуті" у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Зараз АМКУ і НКРЕКП судяться з облгазами за їх скасування", – розповів чоловік.

У НКРЕКП вже дали роз'яснення з приводу ситуації, що склалася з неіснуючими боргами. Оператори газорозподільних систем не мають права приводити обсяги спожитого природного газу побутовими споживачами до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, в листопаді постачальники газу підвищили тарифи для споживачів в середньому на чверть. Приміром, "Нафтогаз України" відтепер вимагає 6,33 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки. Якщо порівняти з жовтнем, вартість послуг збільшилася на 34,7%.

Українці в мережі обурилися стрибком тарифів, звинувачуючи владу:



"Вибори закінчилися. І не тільки газ. Дивимося на заправки палива для авто. Ура ми їх перемогли", "вони нічого не вміють більше, тільки підвищувати ціни, це ж просто", "Ура, все таки дійдемо до 14 грн за куб, як і планували", "яка різниця і скільки тієї зими", "Парадокс! По газу своєму ходимо, ще й купуємо, та ще й дорожче ніж у всіх!", - коментують подію користувачі.

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