Батько 52-річного російського співака Леоніда Агутіна госпіталізований у важкому стані

У 85-річного Миколи Петровича-важка форма китайського вірусу. 12 жовтня він отримав позитивний тест, два наступні тести показали відсутність вірусу. Притому що весь цей час Агутін-старший відчував себе не дуже.

27 жовтня співакові стало гірше. Лікарі підтвердили вірусну пневмонію і знову взяли мазок. Рівень насичення крові киснем опустився до 90%. Агутін входить до групи ризику, зараз медики намагаються стабілізувати його стан.

Микола Агутін-радянський співак, колишній учасник ВІА "блакитні гітари«, поет-пісняр, композитор, 30 років був концертним директором в Москонцерті: групи «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Весёлые ребята» (коли в них співала Пугачова), «Поющие сердца», «Песняры» , був першим концертним директором Жені Білоусова, організатор концертів, музичний критик, підприємець.

Леонід Агутін зізнавався, що батько багато років служить для нього прикладом: «завжди вражала і вселяла надію Татова енергія, його оптимізм і впевненість. Завжди заздрив його справжнім сильним чоловічим рукам і справжньому чоловічому баритону. У нашому великому сімействі немає» нормальних " людей. Одні композитори, поети і письменники. І Батя найстарший з нас. Тому так тому і бути. Я пишаюся тобою, батько"»

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