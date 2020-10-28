Отец 52-летнего российского певца Леонида Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии

У 85-летнего Николая Петровича — тяжелая форма китайского вируса. 12 октября он получил положительный тест, два последующих теста показали отсутствие вируса. Притом что все это время Агутин-старший чувствовал себя не очень.

27 октября певцу стало хуже. Врачи подтвердили вирусную пневмонию и снова взяли мазок. Уровень насыщения крови кислородом опустился до 90%. Агутин входит в группу риска, сейчас медики пытаются стабилизировать его состояние.

Николай Агутин - советский певец, бывший участник ВИА «Голубые гитары», поэт-песенник, композитор, 30 лет был концертным директором в Москонцерте: группы «Голубые гитары», «Цветы», «Джанг», «Весёлые ребята» (когда в них пела Пугачева), «Поющие сердца», «Песняры», был первым концертным директором Жени Белоусова, организатор концертов, музыкальный критик, предприниматель.

Леонид Агутин признавался, что отец много лет служит для него примером: «Всегда поражала и вселяла надежду папина энергия, его оптимизм и уверенность. Всегда завидовал его настоящим сильным мужским рукам и настоящему мужскому баритону. В нашем большом семействе нет «нормальных» людей. Одни композиторы, поэты и писатели. И Батя самый старший из нас. Поэтому так тому и быть. Я горжусь тобой, отец».

Напомним, Анжелика Варум потрясла новой внешностью: «Страшное восковое чудище без возраста», фото.

Также Politeka писала, что муж Анжелики Варум угодил в Украине в "чистилище".