52-летний российский певец Леонид Агутин не утаил правду о своих любовных похождениях

Так, артист стал гостем в YouTube-шоу комика Максима Галкина «Музыкалити», где и зашла речь о его приключениях, о которых не утихает молва в сети, пишет radiokp.ru.

В частности, Агутин откровенно признался, что лег в постель сразу с двумя барышнями. Знает ли об этом его жена Анжелика Варум - певец не уточнил.

«Да, было. Думаю, понравилось», — рассказал Леонид.

Прозвучали и другие откровения. Так, Агутин сознался, что напивался до беспамятства и звонил бывшим возлюбленным. Один раз он даже очутился в стрип-клубе, а потом отправился в караоке.

«Было разок, получил ноль баллов, надо было попасть не в ноты, а в буквы. У меня так костюмер больше получила баллов, не попадая в ноты, но попадая в слова», - вспомнил Агутин.

Напомним, недавно в сети появилась информация и кадры, как певец пустился во все тяжкие на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Как утверждают журналисты, на одной из светских вечеринок артист познакомился с молодой брюнеткой Мариной, с которой якобы и провел ночь.

По словам источника, накануне адюльтера Леонид изрядно напился в компании режиссера и сценариста Резо Гигинеишвили. Вокруг мужчин весь вечер крутились молоденькие красотки - одной из них все же удалось привлечь внимание артиста.

"Шатаясь, певец ухватил девчонку за талию, сел в машину и уехал. Что там было — мы свечку не держали. Но на следующий день эта Марина из Краснодара появилась в фестивальном ресторане и хвасталась подружкам, что Леня виртуозно не только на рояле играет!", - сообщало издание "Экспресс Газета".

Напомним, Анжелика Варум потрясла новой внешностью: «Страшное восковое чудище без возраста», фото.

Также Politeka писала, что муж Анжелики Варум угодил в Украине в "чистилище".