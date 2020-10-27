Спортсменка і тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко приголомшила фанатів архівними знімками

Фотографії зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, популярна Аніта Луценко показала, як вона виглядала після 20 років, будучи пекучою брюнеткою.

Спортсменку на фотографіях можна побачити як з довгим волоссям, так й із каре.

"Себе в 16 років поки не знайшла, але щось на зразок 20+ знайшла. Одного разу моя стиліст сказала, що блондинкою я стану тільки через її труп, пішла до іншого і перефарбувалася. Тепер прошу в темний-знову ні за що. Як вам Анітка вамп?",- підписала Аніта Луценко добірку архівних знімків у своєму мікроблозі.

Користувачам сподобалося "перевтілення" в брюнетку від тренера шоу "Зважені та щасливі", тому вони її засипали захопленими коментарями. Але були і такі фанати, які закликали Аніту залишатися блондинкою, оскільки темний колір її нібито старить.

"А мені ви дуже подобаєтеся в сьогоднішньому амплуа-світленька", "зараз набагато молодше виглядаєте в світлому кольорі", "Аніта-вамп, м'яко кажучи, незвично) Блондинка з каре однозначно краще", "дівчина, вам все до лиця", "а мені і брюнеткою подобається, така пристрасна", " Ось це так...", "Просто ульот!", "Я подумала що це Джей Ло. Якщо б не прочитала пост то так би і думала далі", - написали вони під архівними кадрами зірки.

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