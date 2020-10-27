У нинішньому році католицьке Різдво, щорічно відзначається 25 грудня, припадає на п'ятницю
Про це нагадує Politeka з посиланням на Обозреватель.
У зв'язку з тим, що в нашій країні цей день – державне свято, то він вважається офіційним вихідним днем.
Тобто, українці відпочинуть три дні поспіль-25, 26 і 27 Грудня.
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Відповідний указ підписав свого часу (у 2017 році) президент Петро Порошенко. Одночасно з цим, він офіційно скасував святкування 2 травня.
Раніше ми писали, що уряд на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у наступному році. Згідно з відповідним рішенням, зроблено це для того, щоб більш раціонально використовувати робочий час українців і створити громадянам країни сприятливі умови для святкування ними Різдва, Дня Незалежності та Дня захисника України.
У зв'язку з цим, Кабмін рекомендує головам підприємств, установ та організацій (крім ПФУ, Укрпошти, Держказначейства та банків) для тих працівників, у кого п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, перенести наступного року робочі дні:
з п'ятниці, 8 січня, на суботу 16 січня;
з понеділка, 23 серпня, на суботу 28 серпня;
з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.
Нагадаємо, Зеленський приголомшив планами про впровадження 6 державних свят
Як повідомляла Politeka, Кабмін несподівано змінив робочий графік українців
Також Politeka писала, що українців чекають додаткові вихідні, названі дати