В нынешнем году Католическое Рождество, ежегодно отмечаемое 25 декабря, приходится на пятницу

Об этом напоминает Politeka со ссылкой на Обозреватель.

В связи с тем, что в нашей стране этот день – государственный праздник, то он считается официальным выходным днем.

То есть, украинцы отдохнут три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Соответствующий указ подписал в свое время (в 2017 году) президент Петр Порошенко. Одновременно с этим, он официально отменил празднование 2 мая.

Ранее мы писали, что правительство на своем заседании утвердило перенос рабочих дней в следующем году. Согласно соответствующему решению, сделано это для того, чтобы более рационально использовать рабочее время украинцев и создать гражданам страны благоприятные условия для празднования ими Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

В связи с этим, Кабмин рекомендует главам предприятий, учреждений и организаций (кроме ПФУ, Укрпочты, Госказначейства и банков) для тех работников, у кого пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, перенести в следующем году рабочие дни:

с пятницы, 8 января, на субботу 16 января;

с понедельника, 23 августа, на субботу 28 августа;

с пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, Зеленский ошеломил планами о внедрении 6 государственных праздников

Как сообщала Politeka, Кабмин неожиданно изменил рабочий график украинцев

Также Politeka писала, что украинцев ждут дополнительные выходные, названы даты