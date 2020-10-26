Американська актриса Ніколь Кідман змусила мільйонів фанатів понервувати

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю виданню The Sydney Morning Herald 53-річна голлівудська красуня зізналася, що боролася з раком шкіри, і перемогла хворобу.

Актриса зазначила, що раніше не дбала про себе, тому, на її думку, швидше за все, і виявилася схильна до ракових клітин.

"Чи шкодую я про те, що псувала волосся постійним випрямленням? Звичайно. У мене був рак шкіри. Шкодую про те, що була необережною з сонцем? Так", - повідомила в інтерв'ю Кідман.

Як би там не було, рак в минулому, Ніколь додала, що вдячна за те, що вилікувалася: зараз вона здорова, цінує кожен день і хоче ділитися своїм досвідом з іншими.

Раніше ми повідомляли, Кідман захопила мережу ультраніжним образом. Актриса виклала в Instagram серію фото, на яких постала в рожевій сорочці з малиновою облямівкою на комірці і оборками на грудях, а також солом'яному капелюшку. "Родзинкою" стала квітка чайної троянди. На одному з кадрів Ніколь піднесла її до носа, щоб вдихнути неймовірний аромат.

"Травневі квіти", - підписала актриса фото.

За день пост зібрав майже 220 тисяч лайків. У коментарях шанувальники звернули увагу на природну красу зірки і порівняли з квіткою, яку вона тримала.

"Я бачу, ти любиш природу", "ЧУДОВА королева", "Супер", "ніжна квіточка", "Грація, врівноваженість і краса!", "Ти така красуня", "Так красиво. Ти світишся!", "Ви красива", "Ви гарна квітка", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, що напівгола Кідман схвилювала пікантними фото: "розмір вражає».

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