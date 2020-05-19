Голливудская актриса Николь Кидман поделилась ярким фото из повседневной жизни

Свежие кадры появились у звезды в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была одета в белую блузку с необычным воротником и сиреневый свитер. На голове у Кидман была соломенная шляпка, а в руках цветок. Волосы актрисы были аккуратно собраны. Макияж артистка сделала натуральный, неброский.

«Майские цветы», - подписала актриса пост.

За день ее фото собрало почти 220 тысяч лайков. В комментариях поклонники обратили внимание на естественную красоту 52-летней актрисы и сравнили ее с цветком, который она держит в руках.

«Я вижу, ты любишь природу», «Великолепная королева», «Супер», «Нежный цветочек», «Грация, уравновешенность и красота!», «Ты такая красавица», «Так красиво. Ты светишься!», «Вы красивая», «Вы красивый цветок», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что оскароносная Николь Кидман поделилась ярким снимком со смелой фотосессии. Красотка была одета в белое платье с пышными рукавами. Николь расстегнула наряд, из которого едва не выпала оголенная грудь. Свои волнистые волосы Кидман аккуратно собрала в пучок.

Стоит отметить, что, несмотря на свой возраст, Кидман выглядит потрясающе. Ее часто упрекают в обращении к пластическим хирургам, но актриса предпочитает критиков не слушать.

Напомним, что полуголая Кидман взволновала пикантными фото: «Размер впечатляет».

Как сообщала Politeka, 52-летняя Николь Кидман без стыда задрала платье, засветив лишнее: «Фантастическая».

Также Politeka писала про Джоли, Кидман и других звезд, которые без стыда разделись ради интимных сцен.